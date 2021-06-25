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Кузнецов: «Белорусский кризис уникален своей сложностью»
25.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Основатель «Сильных новостей» делает выводы по событиям недели.
– Про санкции по сети очень много высказывается мнений, мол, недостаточны они и слабоваты. Там, действительно, есть несколько моментов, –
В общем, среди прочих есть мнение, что ЕС очень уж сильно бить не стал.
Однако надо понимать, что как и от встречи Путина с Байденом было наивно ожидать глобальных прорывов, так и от первых в истории ЕС секторальных санкций в отношении европейской страны не стоило ждать, что это будет такой прямо удар, от которого уже на завтра «мур рухне».
Идет политический процесс, и ответственные люди и структуры максимально взвешивают риски, ищут возможность оставить открытой «форточку» для маневра и диалога, посылают сигналы – в общем, делают все, чтобы, с одной стороны, давить, с другой – постараться не сделать хуже.
Очень показательно какой хаос принятие решения спровоцировало с белорусской стороны. Тут и разноголосие пропаганды, где одни кричат о том, что санкции сделают нас сильнее, а другие – про колоссальные потери; и
Главное во всем этом, видимо, следующее.
Метания вызваны тем, что власти поняли – введенные санкции не смертельны, однако сам факт говорит о том, что Европа готова идти дальше, и там все может быть уж очень серьезно. До этого момента никто до конца не верил, что европейцы решатся-таки на секторальные, однако – решились, поэтому далее игнорировать эту угрозу нельзя.
Из всего этого хаоса действий и заявлений на данный момент можно вычленить несколько ключевых вещей.
Первое. Положение очень серьезное и все это прекрасно понимают. Попадание под секторальные санкции с перспективой их усиления – это две очень реальные угрозы: внутреннего экономического краха и потери поддержки последних внешнеполитических союзников.
Громкое заявление Китая о недопустимости подобных действий (европейских санкций) – прямой сигнал Европе на то, что затрагиваются и его, Китая, интересы. Однако все прекрасно понимают: при выборе между конфронтацией с Западом из-за Беларуси и содействием устранения проблемы внутри Беларуси Китаю будет выгоднее выбрать второе. Поэтому усиление санкционного давления для Минска – недопустимый сценарий.
Второе. Внутри режима растерянность относительно того, как себя вести, что говорить и предпринимать в ближайшем будущем. Воинственная риторика соседствует с «сигнальными» действиями. ЕС продемонстрировал принципиальность и это – новая реальность в том числе и для белорусских властей.
Третье. Минск готов начать играть в привычную игру – торг политзаключенными и, хотя мы не знаем точно, как это все будет выглядеть в ближайшем будущем, на данный момент никаких признаков того, что ЕС опять готов «повестись» на подобное, не наблюдается.
Четвертое. Выполнение всех условий Запада для Минска недопустимо, потому что смерти подобно, а даже частичные уступки будут демотивировать многих сторонников и исполнителей. Невыполнение же будет развивать эскалацию и приводить к усилению давления (с соответствующими экономическими проблемами и демотивацией исполнителей и сторонников уже с другой стороны).
Можно ли из этого сделать какой-то вывод? Пока не особо – белорусский кризис уникален своей сложностью. Хотя один, наверное, можно: в абсолютно беспроигрышном положении лишь Запад, у которого достаточно ресурсов, чтобы компенсировать потери. Для всех остальных – все еще только начинается.
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Основатель «Сильных новостей» делает выводы по событиям недели.
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