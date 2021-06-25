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Кузнецов: «Белорусский кризис уникален своей сложностью»

25.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Основатель «Сильных новостей» делает выводы по событиям недели.

– Про санкции по сети очень много высказывается мнений, мол, недостаточны они и слабоваты. Там, действительно, есть несколько моментов, – пишет обозреватель Петр Кузнецов. – Например, действующие контракты будут исполнены (значит, де-факто воздействие откладывается минимум на год); по калию – основной товар под запреты не подпадает; по нефтепродуктам – ЕС импортировать напрямую не будет, но огромный объем торгуется через британских трейдеров, да и через российское посредничество можно обход искать.

В общем, среди прочих есть мнение, что ЕС очень уж сильно бить не стал.

Однако надо понимать, что как и от встречи Путина с Байденом было наивно ожидать глобальных прорывов, так и от первых в истории ЕС секторальных санкций в отношении европейской страны не стоило ждать, что это будет такой прямо удар, от которого уже на завтра «мур рухне».

Идет политический процесс, и ответственные люди и структуры максимально взвешивают риски, ищут возможность оставить открытой «форточку» для маневра и диалога, посылают сигналы – в общем, делают все, чтобы, с одной стороны, давить, с другой – постараться не сделать хуже.

Очень показательно какой хаос принятие решения спровоцировало с белорусской стороны. Тут и разноголосие пропаганды, где одни кричат о том, что санкции сделают нас сильнее, а другие – про колоссальные потери; и перевод под домашний арест Протасевича и Сапеги; и обещание контрсанкций; и риторика о военном положении – чего только нет.

Главное во всем этом, видимо, следующее.

Метания вызваны тем, что власти поняли – введенные санкции не смертельны, однако сам факт говорит о том, что Европа готова идти дальше, и там все может быть уж очень серьезно. До этого момента никто до конца не верил, что европейцы решатся-таки на секторальные, однако – решились, поэтому далее игнорировать эту угрозу нельзя.

Осознание перспективы – налицо, а вот что с этим делать, по всей видимости, никто не знает. Поэтому в ход пошли все имевшиеся «заготовки», часто взаимоисключающего характера: говорить о благостности ограничений и тут же – об ущербе; заявлять о бесполезности «языка санкций» и посылать сигнал о готовности к торгу через кейс Протасевича. В общем, все до кучи.

Из всего этого хаоса действий и заявлений на данный момент можно вычленить несколько ключевых вещей.

Первое. Положение очень серьезное и все это прекрасно понимают. Попадание под секторальные санкции с перспективой их усиления – это две очень реальные угрозы: внутреннего экономического краха и потери поддержки последних внешнеполитических союзников.

Громкое заявление Китая о недопустимости подобных действий (европейских санкций) – прямой сигнал Европе на то, что затрагиваются и его, Китая, интересы. Однако все прекрасно понимают: при выборе между конфронтацией с Западом из-за Беларуси и содействием устранения проблемы внутри Беларуси Китаю будет выгоднее выбрать второе. Поэтому усиление санкционного давления для Минска – недопустимый сценарий.

Второе. Внутри режима растерянность относительно того, как себя вести, что говорить и предпринимать в ближайшем будущем. Воинственная риторика соседствует с «сигнальными» действиями. ЕС продемонстрировал принципиальность и это – новая реальность в том числе и для белорусских властей.

Третье. Минск готов начать играть в привычную игру – торг политзаключенными и, хотя мы не знаем точно, как это все будет выглядеть в ближайшем будущем, на данный момент никаких признаков того, что ЕС опять готов «повестись» на подобное, не наблюдается.

Четвертое. Выполнение всех условий Запада для Минска недопустимо, потому что смерти подобно, а даже частичные уступки будут демотивировать многих сторонников и исполнителей. Невыполнение же будет развивать эскалацию и приводить к усилению давления (с соответствующими экономическими проблемами и демотивацией исполнителей и сторонников уже с другой стороны).

Можно ли из этого сделать какой-то вывод? Пока не особо – белорусский кризис уникален своей сложностью. Хотя один, наверное, можно: в абсолютно беспроигрышном положении лишь Запад, у которого достаточно ресурсов, чтобы компенсировать потери. Для всех остальных – все еще только начинается.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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