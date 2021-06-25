Минчанка: «Сомневаюсь, что в системе перевода стрелок удастся найти ответственных»

Источник материала: Салiдарнасць

Как чиновники объясняют минчанам новую порцию пропаганды на жировках.

Получив оплату за коммуналку за май, многие минчане обнаружили на обороте новую серию пропагандистских воззваний. Впервые такой прием, напомним, был использован в марте, когда жировки сопровождались «разоблачением» «мифов о бчб-флаге» . На этот раз на обороте извещений был размещен ответ неназванных «органов государственной власти» на призывы к санкциям.

В тексте, например, приравнены к «фашизму в чистом виде» призывы к санкциям, отключению системы SWIFT, «закрытому небу и открытой экспансии», а сами призывающие именованы «санкциофилами» и «санкционными агитаторами под бело-красно-белыми коллаборационистскими знаменами».

Санкции названы «этапом удушения целой страны» и давлением на конкурентов – эту мысль авторы иллюстрируют цитатами Павла Латушко, Светланы Тихановской, Жозепа Борреля, Александра Лукашенко…

Итогами введения санкций против Беларуси называются «остановившиеся заводы и безработица, отсутствие пенсий, социальных и других выплат, это голодающие дети и старики, это превращение магазинов в музеи гастрономии из-за огромных цен на продукты».

Ну, а чтобы два раза не вставать и закрепить, как говорится, позитивную коннотацию, после сего назидательного обращения авторы поздравили (дважды) жителей столицы с грядущим Днем Независимости и 77-летием освобождения города-героя Минска от немецко-фашистских захватчиков.

Читательница «Салiдарнасцi» Марина, найдя подобное извещение в своем почтовом ящике, обратилась в Единый расчетно-справочный центр Минска с вопросом: кто и на каком основании поместил на жировках подобный текст.

Недавно она получила официальный ответ – и поделилась с редакцией им, а также своими наблюдениями.

– Меньше чем через неделю на электронную почту мне пришел ответ. Сравнила его с ответом, опубликованным на днях на TUT.BY – один в один, то есть даже на различные по сути вопросы подготовили одну общую отписку.





Хотя при этом, кажется, номер исходящего документа вписали ручкой. Выходит, распечатали кучу одинаковых ответов, присвоили каждому номер, а потом то ли сканировали, то ли фотографировали, и рассылали адресатам – ни смысла, ни экономии, зато имитация работы.

Зачем мне знать, в чем состоит основная цель создания и деятельности их филиала, если и без того понятно (в ответе есть прекрасный оборот «в рамках компетенции cообщаем»), что решение печатать пропаганду принимают не они? И при чем тут ссылка на решение Мингорисполкома от 2015 года, если речь не о рекламе и не о социальной информация?

Да и управление идеологической работы и по делам молодежи горисполкома, думаю, не при чем, в лучшем случае они «спустили» коммунальщикам это обращение и обязали напечатать, но кто его писал – большой вопрос. Слишком явно «торчат уши» известных белорусских пропагандистов.

Женщина признается: полученным формальным ответом она не удовлетворена. Но будет ли настаивать на подробных разъяснениях и обращаться в «Минское городское жилищное хозяйство», не уверена.

– Хотелось бы, конечно, видеть в жировке только полезную информацию – о субботниках, тарифах, пестах приема вторсырья, да даже предупреждения милиции о мошенниках.

Но есть ли смысл «бодаться» дальше? Сомневаюсь, что в системе перевода стрелок удастся найти тех, кто несет ответственность. А вот в том, что людей, слишком активно требующих справедливости, могут задержать и обвинить хоть в мысленной поддержке протестующих – к сожалению, не сомневаюсь, потому что мы это уже видели.