Брестчанин получил 4 года колонии за приобретение и хранение наркотиков

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25 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Ленинского района Бреста вынес приговор по уголовному делу о незаконных без цели сбыта приобретении и хранении наркотических средств и психотропных веществ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе областного суда.

На скамье подсудимых оказался ранее не судимый брестчанин 1985 года рождения. Мужчина через интернет сделал заказ и получил адреса тайников с наркотиком и психотропом. Установлено, что не позднее 4 февраля он извлек содержимое тайников - 13,36 г мефедрона и 6,39 г марихуаны, которые хранил по месту жительства и при себе.

Оценив собранные по делу доказательства, суд переквалифицировал действия обвиняемого с ч.3 на ч.1 ст.328 (незаконные без цели сбыта приобретение и хранение наркотических средств и психотропных веществ) УК. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-