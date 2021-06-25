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Житель Гродненского района выкопал на своем участке патроны времен войны

25.06.2021 14:57 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Более 20 патронов времен Великой Отечественной войны выкопал у себя на участке житель Гродненского района. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УГКСЭ по Гродненской области Елена Мисюкевич.

Мужчина занимался на участке сельхозработами. В какой-то момент в борозде он обратил внимание на стеклянную бутылку. В ней в вязком веществе находились патроны. Мужчина обратился в милицию.

"Прибывшие правоохранители изъяли 23 патрона и направили их в Гродненский межрайонный отдел ГКСЭ для проведения судебной баллистической экспертизы. Выяснилось, что это боеприпасы к нарезному огнестрельному оружию - винтовкам и карабинам "Маузер". Дата выпуска их - 1943-1944 годы", - рассказала Елена Мисюкевич.

Сейчас по этому факту назначена проверка. 20 патронов, к слову, оказались пригодными для стрельбы.

Судебные эксперты напоминают, что при обнаружении опасных находок необходимо в первую очередь сообщить о них правоохранителям. Категорически запрещено производить какие-либо самостоятельные манипуляции с обнаруженным предметом.-0-

Житель Гродненского района выкопал на своем участке патроны времен войны

 
Теги: Гродно
 
 
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Мужчина занимался на участке сельхозработами. В какой-то момент в борозде он обратил внимание на стеклянную бутылку. В ней в вязком веществе находились патроны....
 
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