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Может ли косметолог отсрочить поход к пластическому хирургу? Мнение эксперта

25.06.2021 15:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Современная косметология и уколы красоты могут отложить поход к пластическому хирургу?

Может ли косметолог отсрочить поход к пластическому хирургу? Мнение эксперта

Алла Скварчевская, косметик-эстетист 5-го разряда:
Знаете, я, наверное, из тех специалистов, который должен и там посидеть, и здесь. Потому что я, в принципе, против уколов, но я не могу сказать, что я против хирургических операций. Потому что у меня за время работы образовался опыт. Я вижу людей, которые начали очень рано подкалывать себя и какого результата они достигли сейчас, спустя 5-10 лет. В то же время я вижу людей, которые попали в какие-то аварии. Которые сморят на себя в зеркало, и у них уже возникает это неуважение к себе. Поэтому такого человека отговорить делать просто невозможно.

Алена Родовская:
Знакомая девочка, 28 лет, молодая, красивая. Сделала себе немного ботокс, потому что появились заломы. Косметолог ей говорит, когда появились серьезные заломы, лучше по необходимости, а не от того, сколько тебе лет. Потому что потом эти заломы исправить практически невозможно.

Может ли косметолог отсрочить поход к пластическому хирургу? Мнение эксперта

Алла Скварчевская:
Бывают еще такие случаи: она приходит, есть заломы. Элементарно начинаем разбирать ее домашний уход, у нее ничего нет. Она себе вбила в голову, что проще один раз уколоться и ничего не покупать.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Это неправда?

Алла Скварчевская:
А разве вы можете один раз в зал сходить и позаниматься фитнесом?

Может ли косметолог отсрочить поход к пластическому хирургу? Мнение эксперта

Екатерина Забенько:
Подкалываться тоже можно регулярно.

Алла Скварчевская:
Можно, конечно. Тем не менее, если вы это будете делать регулярно, постоянно, то просто сами будете управлять своей красотой.

Какие пластические операции делают белоруски и как правильно к ним готовиться? Отвечает хирург (подробнее здесь). 

 
 
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским...
 
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