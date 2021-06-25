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Белорусский рубль немного укрепился на торгах в пятницу

25.06.2021 15:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский рубль завершил пятничные торги укреплением к валютной корзине за счёт ослабления доллара и евро, но по итогам недели он девальвировался ко всем трём валютам.

Курс доллара упал на 0,0040 BYN до 2,5295 BYN/USD.

Доллар дешевеет уже третий день. Его стоимость за это время снизилась всего на 0,0033 BYN.

Курс евро снизился на 0,0036 BYN до 3,0210 BYN/EUR. Европейская валюта дешевеет второй день, а до этого она находилась на максимуме почти за две недели.

Примечательно, что ровно неделю назад курс евро рухнул до минимума за 10 месяцев.

Курс российского рубля подрос всего на 0,0011 BYN до 3,5044 BYN/100 RUB и оказался на максимуме за 98 дней.

За последние четыре дня сотня российских рублей подорожала на 0,0432 BYN.

Итоги недели 21—25 июня на валютном рынке Беларуси

Неудачно завершилась неделя для белорусского рубля — санкции не работают, но все валюты подорожали:

курс доллара +0,0142 BYN (+0,56%);
курс евро +0,0246 BYN (+0,82%);
курс российского рубля +0,0194 BYN (+0,56%);

Московская биржа

Сегодня к 11–30 на валютной бирже в Москве средневзвешенный курс доллара снизился ещё на 16 копеек до 72,1694 российских рублей. Доллар дешевеет уже четвёртый раз подряд.

Средневзвешенный курс евро опустился на 15 копеек до 86,18 российских рублей. Евро сегодня подешевел тоже четвёртый раз подряд.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Белорусский рубль завершил пятничные торги укреплением к валютной корзине за счёт ослабления доллара и евро, но по итогам недели он девальвировался ко всем трём...
 
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