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Кейс Протасевича и Сапеги. Белорусские власти играют в гуманизм
Источник материала: Навiны
То, что Роман Протасевич и София Сапега, по данным СМИ,
История с
И вот теперь власти хотят показать: да мы же не звери, вот видите — в ответ на чистосердечное раскаяние смягчаем участь бывшего редактора деструктивного телеграм-канала. И, может быть, даже продолжим этот аттракцион невиданного гуманизма.
Минск торгуется с Москвой и хочет поторговаться с Западом
С Сапегой тоже ход понятен. Она — российская гражданка. И дело не в том, что за девушку просил отец, а в том, что за нее хлопотал сам Владимир Путин. А сейчас поддержка Кремля нужна белорусскому руководству как никогда. Вполне вероятно, что подруга Протасевича вскоре будет и вовсе помилована.
Вспомним, как в прошлом году России быстренько
Понятно, что в ответ на облегчение участи Сапеги российское руководство не разгонится тут же осыпать белорусского партнера благами. Но в трудном торге с Москвой каждая гирька на весах важна.
А параллельно, судя по ряду симптомов, Минск пытается затеять торг с Западом. Как бы ни храбрилось белорусское начальство, усиление санкций —
Во время прежних циклов ссор и замирений с Западом козырем властей было постепенное освобождение тех, кого другая сторона называла политическими заложниками. Сейчас из колоний доходят сведения, что некоторым политзаключенным предлагают написать прошения о помиловании.
Это важно для режима: представить врагов раскаявшимися грешниками, морально притоптать этих людей. Хотя в 2011 году, когда обстоятельства прижали, режим стал освобождать и тех политических узников, которые отказались писать прошения.
Впрочем, кейс Протасевича стоит особняком. Он, вероятно, объект особой игры. Потому не стоит торопиться с выводами, что белорусские власти таким образом уже начинают широкий торг политическими.
Будет использована матрица Воскресенского?
Белорусское начальство уже выжало, как оно считает, пиаровские дивиденды из публичного раскаяния Протасевича. Широкой публике продемонстрированы слезы бывшего врага, который признает величие Лукашенко. Теперь можно идти дальше.
Стоит обратить внимание вот на эту тираду Протасевича на
Подобные заявления создают почву для того, чтобы перевести Протасевича в разряд так называемой конструктивной оппозиции. Здесь сразу вспоминается история Юрия Воскресенского. Этот бывший активист избирательной кампании Виктора Бабарико тоже покаялся за ошибки, был
Но в
А вот если Протасевич, который в одночасье обрел мировую известность, получит относительную свободу, будет включен в дискуссию о
Волк и заяц, тигры в клетке — все они марионетки…
Продолжая играть судьбой Протасевича, режим может преследовать несколько целей. Во-первых, утереть нос проклятому Западу. Вот вы стонали о мучениях узника, а он, видите, как сыр в масле. И без всяких иголок под ногтями хвалит вождя режима. Делали из него страдальца, поднимали на щит — и сели, дурачки, в лужу.
Во-вторых, это попытка внести раскол в ряды оппонентов Лукашенко, особенно тех, кого он называет беглыми, дискредитировать их.
В-третьих, это сигнал противникам режима внутри страны, прежде всего тем, кто за решеткой: покайтесь, подпишите прошения — и к вам тоже могут снизойти.
В-четвертых, это может стать элементом конструирования карманной оппозиции для игры в
Кремль ведь настаивает на конституционной реформе, переформатировании системы. Ну так нате вам: новые партии (понятно, тщательно отфильтрованные), новый, не такой стерильный парламент, разговор властей с «нормальными», «вменяемыми» оппонентами (при окончательной маргинализации «радикалов»). Короче, как в старой песне: волк и заяц, тигры в клетке — все они марионетки в ловких и натруженных руках.
Наконец, в-пятых, всю эту пиаровскую кашу с облегчением участи раскаявшегося Протасевича и россиянки Сапеги попытаются скормить массовой аудитории. Правда, тут большой вопрос. Для многих даже не слишком ангажированных в политику людей эта стряпня под соусом якобы гуманизма может оказаться слишком примитивной.
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