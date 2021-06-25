СК прокомментировал перевод Протасевича и Сапеги под домашний арест

Источник материала: Салiдарнасць

Следственный комитет Беларуси – о деле политзаключенных. Теперь официально.

Ведомство сообщает , что продолжается расследование уголовных дел в отношении Софьи Сапеги и Романа Протасевича.

«Обвиняемые дают последовательные признательные показания и в соответствии с законодательством они ранее обратились с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием. В ходатайстве они обязались оказывать содействие предварительному следствию в расследовании преступлений, изобличении соучастников, осуществлять все возможное для заглаживания вреда, причиненного преступлениями.

Исходя из этого и после рассмотрения обращения обвиняемых об изменении меры пресечения следствие сочло возможным изменить ее на домашний арест», – сообщает СК.