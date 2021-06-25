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Пакуют чемоданы: сооснователь Flo Дмитрий Гурский переехал в Лондон

25.06.2021 15:31 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Пакуют чемоданы: сооснователь Flo Дмитрий Гурский переехал в Лондон
Дмитрий Гурский
Сооснователь стартапа Flo Дмитрий Гурский на своей странице в линкдине сообщил о переезде в Лондон.

"На прошлой неделе произошло два важных события. Я переехал жить в Лондон, и мы отпраздновали открытие нашего офиса здесь. Из него захватывающий вид на лондонский Тауэр, офис очень уютный. Теперь в Великобритании 30 участников команды, планируем увеличить её до 80 человек к декабрю", — цитирует Дмитрия Гурского dev.by.


Ранее в компании отмечали, что во Flo работает 300+ человек. В 2020 году к команде присоединились 122 сотрудника, 93 из них — в Минске. В этом году компания планирует нанять 150+ новых сотрудников.
 
Теги: Минск
 
 
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Ранее в компании отмечали, что во Flo работает 300+ человек.
 
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