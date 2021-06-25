Пакуют чемоданы: сооснователь Flo Дмитрий Гурский переехал в Лондон

Источник материала: UDF

"На прошлой неделе произошло два важных события. Я переехал жить в Лондон, и мы отпраздновали открытие нашего офиса здесь. Из него захватывающий вид на лондонский Тауэр, офис очень уютный. Теперь в Великобритании 30 участников команды, планируем увеличить её до 80 человек к декабрю", — цитирует Дмитрия Гурского