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Палата представителей приняла единый день голосования

25.06.2021 15:31 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Палата представителей приняла единый день голосования
Голосование по изменениям в Конституции / t.me/housegovby​
Депутаты Палаты представителей единогласно поддержали изменения в Конституции.

Согласно этим изменениям в Беларуси вводится единый день голосования на выборах депутатов местных советов и Палаты представителей. Они приняты в первом чтении.

Осталось второе чтение и согласие от Совета Республики.
 
 
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