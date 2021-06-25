Источник материала: UDF



Голосование по изменениям в Конституции / t.me/housegovby​

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Палата представителей приняла единый день голосования Осталось второе чтение и согласие от Совета Республики.

Согласно этим изменениям в Беларуси вводится единый день голосования на выборах депутатов местных советов и Палаты представителей. Они приняты в первом чтении.Осталось второе чтение и согласие от Совета Республики.