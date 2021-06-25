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Палата представителей приняла единый день голосования
Источник материала: UDF
Голосование по изменениям в Конституции / t.me/housegovby
Согласно этим изменениям в Беларуси вводится единый день голосования на выборах депутатов местных советов и Палаты представителей. Они приняты в первом чтении.
Осталось второе чтение и согласие от Совета Республики.
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Осталось второе чтение и согласие от Совета Республики.
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