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Александр Лукашенко поздравил президента и граждан Хорватии с Днём государственности

25.06.2021 15:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Хорватии. В Хорватии 25 июня отмечается национальный праздник — День государственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил президента и граждан Хорватии с Днём государственности

30 лет назад состоялся референдум, на котором почти 94 % избирателей высказались за суверенитет и независимость республики. С национальным праздником президента Хорватии и граждан страны поздравил глава белорусского государства.

Александр Лукашенко поздравил президента и граждан Хорватии с Днём государственности

Александр Лукашенко отметил, что значение суверенитета для каждого народа невозможно переоценить. Белорусы и хорваты выстрадали свою независимость, и сегодня очень важно не дать чужим мыслям и видению подменить извечные, традиционные основы своей нации.

 
 
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Новости Хорватии. В Хорватии 25 июня отмечается национальный праздник — День государственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 30 лет назад...
 
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