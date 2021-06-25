Пожар в школе единоборств в Китае. Погибли около 20 человек

Источник материала: СТВ

Новости Китая. В школе боевых искусств произошел пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Погибли около 20 человек, еще почти столько же получили травмы различной степени тяжести. Возгорание произошло утром 25 июня в зале для занятий ушу в уезде Чжэчэн провинции Хэнань в Центральном Китае.





На месте происшествия работают спасатели. Другие подробности инцидента пока не сообщаются.