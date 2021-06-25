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Пожар в школе единоборств в Китае. Погибли около 20 человек
Источник материала: СТВ
Новости Китая. В школе боевых искусств произошел пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Погибли около 20 человек, еще почти столько же получили травмы различной степени тяжести. Возгорание произошло утром 25 июня в зале для занятий ушу в уезде Чжэчэн провинции Хэнань в Центральном Китае.
На месте происшествия работают спасатели. Другие подробности инцидента пока не сообщаются.
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Новости Китая. В школе боевых искусств произошел пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Погибли около 20 человек, еще почти столько же получили травмы...
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