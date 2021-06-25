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Егоров: Власти могут пойти на национализацию предприятий с западным капиталом

25.06.2021 15:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Но это все равно что «бомбить Воронеж», заявил «Белорусскому партизану» старший аналитик Центра европейской трансформации Андрей Егоров.

Егоров: Власти могут пойти на национализацию предприятий с западным капиталом
– Как вы оцениваете секторальные санкции со стороны ЕС? С одной стороны, они затрагивают важнейшие отрасли белорусской экономики, с другой – если разобраться, там немало изъятий.

– Нужно еще время, чтобы подробнее разобраться с положениями, которые касаются пакета секторальных санкций. Часть товарных позиций действительно выпадает – например, по калийным удобрениям. 

Но в любом случае новые санкции выглядят довольно серьезно, т.к. затрагивают ключевые сектора белорусского экспорта, ограничивают предоставление финансовых средств Беларуси.

Поэтому новые санкции в любом случае будут иметь существенное влияние на экономическую ситуацию в Беларуси. Но насколько существенное – предстоит еще оценить.

– Как белорусские власти могут повести себя под впечатлением от секторальных санкций?

– Многое будет зависеть то того, насколько серьезным на деле окажется санкционное давление. Наверное, в краткосрочной перспективе стоит ожидать от властей сигналов о том, что они хотели бы поговорить с Западом, хотя еще недавно сами блокировали официальные контакты. 

Теперь с целью навести мосты и смягчить санкционный режим белорусские власти могут, например, выпустить часть политзаключенных под домашние аресты, призывая к Запад к тому, что называют торгом политзаключенными.

Но быстрых и существенных решений в краткосрочной перспективе, я думаю, не будет. 

– Перевод Романа Протасевича под домашний арест – из той же истории?

– Вполне вероятно, что да. Возможно, это косвенный эффект санкций. 

– МИД Беларуси заявил, что в ближайшие недели постепенно будут запущены в действие ответные меры. Чего стоит ожидать?

– С учетом настроений наверху ожидать можно чего угодно. Возможно усиление давления и на белорусское общество, и на частных бизнес – вплоть до национализации предприятий с совместным капиталом. Возможно ограничение условий работы для иностранных предприятий.

Другое дело, что подобные ответные меры будут укладывать в парадигму «бомбить Воронеж». Реального ущерба Евросоюзу и всем тем странам, которые ввели санкции, причинить не смогут, а вот усугубить экономическое положение внутри Беларуси могут.

Хотя если размышлять рационально, то в ситуации ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры в связи с санкциями нужно думать не об ответных мерах, а о том, как генерировать новый доход, как поддерживать отрасли, которые его создают. 

– Посол России уже несколько раз говорил, что «Беларусь мы не бросим». Поможет ли Москва?

– Москва белорусские власти не бросит, но и не окажет существенной поддержки. С Россией все более-менее понятно: она будет действовать в прежнем режиме: риторическая поддержка, возможны небольшие кредиты, чтобы здесь всё окончательно не навернулось, и при этом выкручивание рук Минску с целью углубления интеграции. 

Вплоть до сдачи частей белорусского суверенитета: таких как, например, введения единой валюты и совместных органов власти – Совета министров или суда. 
 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Но это все равно что «бомбить Воронеж», заявил «Белорусскому партизану» старший аналитик Центра европейской трансформации Андрей Егоров.
 
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