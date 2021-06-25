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БКК продолжит работу и после введения санкций ЕС

25.06.2021 15:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусская калийная компания (БКК, трейдер Беларуськалия) продолжит работу после введения секторальных санкций ЕС в отношении белорусского хлоркалия и будет стремиться выполнить обязательства перед покупателями.

"Из трех кодов продукции, которую мы продаем, в представленном документе (решении ЕС о введении санкций - ИФ) присутствует два. Для нас важен каждый вид товара, вне зависимости от поставляемых объемов - точно так же как родители любят своих детей вне зависимости от возраста или статуса. Мы будем продолжать работать в существующих рамках, прилагая все усилия для выполнения наших обязательств перед партнерами", - заявили "Интерфаксу" в БКК, комментируя влияния секторальных санкций.

Как сообщалось, Совет Евросоюза 24 июня официально принял решение о введении секторальных санкций в отношении Беларуси. Санкции затрагивают, в том числе, торговлю калийными удобрениями, нефтепродуктами, табачными изделиями, вводится запрет на доступ белорусского правительства и госбанков на финансовый рынок Европы.

Между тем, из решения, опубликованного в официальном журнале ЕС, следует, что запрет Евросоюза на импорт и транзит калийных удобрений из Беларуси на данном этапе не распространяется на основную продукцию "Беларуськалия" - хлористый калий с содержанием полезного вещества 60%.

Согласно документу, под запрет попадает хлористый калий с содержанием K2O менее 40% и более 62% (технический калий, который используется в металлургии, химической, нефтехимической и других отраслях).

Калий с содержанием K2O 60%, который является наиболее применяемым в мире калийным удобрением, в перечне попавшей под запрет продукции не указан.

При этом запрет распространяется на контракты, заключенные после 25 июня 2021 года.

"Беларуськалий" занимает около 20% мирового рынка хлоркалия. Предприятие экспортирует свою продукцию через Клайпедский порт (Литва), объем перевалки составляет 10-11 млн тонн в год.

Экспорт калийных удобрений из Беларуси в 2020 году в стоимостном выражении составил $2,41 млрд, в натуральном выражении - 7,14 млн тонн (в пересчете на 100% действующего вещества).
 
 
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Белорусская калийная компания (БКК, трейдер Беларуськалия) продолжит работу после введения секторальных санкций ЕС в отношении белорусского хлоркалия и будет...
 
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