Помогите Яну победить рак. У мальчика осталось очень мало времени

Международный благотворительный фонд «Шанс» вновь просит помочь Яну Кукареко справиться с раком. Мальчику нужно лечение, которое в Беларуси не проводится.





В прошлом году девятилетнему Яну был поставлен диагноз: опухоль в левой височной зоне головы — глиобластома. Мальчику удалили опухоль.

При дальнейшем осмотре и по результатам дополнительных обследований, Яну было рекомендовано проведение протонной лучевой терапии.

Необходимая сумма на лечение ребенка была собрана благотворителями фонда «Шанс», и Ян прошел курс протонной терапии в онкологической клинике медицинского института им. Сергея Березина в Санкт-Петербурге.

До недавнего времени Ян вел активную жизнь — учился, занимался футболом, участвовал в театральных постановках и радовал родителей игрой на балалайке. Однако болезнь вернулась — в мае 2021 года после очередного контрольного МРТ врачи обнаружили у Яна новый очаг опухоли, который был срочно удален.

Учитывая тип ткани, давшей начало опухоли, а также перенесенные операции и объемы проведенного лечения, консилиум РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии заключил, что мальчику показано повторное проведение протонной лучевой терапии.

Данный метод радиационного воздействия является оптимальным с учетом возраста ребенка, локализации опухоли и отличается от традиционных тем, что облучение во время процедуры воздействует точечно на клетки опухоли, не задевая окружающие ткани.

В Беларуси нет оборудования для проведения протонной терапии. По просьбе родителей фонд «Шанс» снова открыл сбор на лечение для Яна в России.

Так как его опухоль является образованием высокой степени злокачественности и способна быстро расти, разрушая здоровые ткани головного мозга, лечение нужно проводить незамедлительно и времени на сбор практически не остается.

Всю информацию о ребенке можно найти на сайте фонда «Шанс» или уточнить по телефонам +375 17 215-00-66, +375 44 711-11-17.

Помочь Яну Кукареко можно, совершив пожертвование на благотворительный счет фонда:

через систему ЕРИП → Благотворительность, общественные объединения → Помощь детям, взрослым → фонд «Шанс» → Пожертвование Яну Кукареко

сделать USSD-запрос с мобильного телефона на номер *222*8#

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