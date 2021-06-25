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В Минске на пр.Жукова затруднено движение из-за аварии
Источник материала: БелТА
25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на проспекте Жукова затруднено движение из-за аварии. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
"В связи с ДТП на проспекте Жукова от съезда с проспекта Дзержинского в направлении улицы Аэродромной затруднено движение", - рассказали в УГАИ.
Госавтоинспекция просит участников дорожного движения учитывать эту информацию при выборе маршрута.-0-
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"В связи с ДТП на проспекте Жукова от съезда с проспекта Дзержинского в направлении улицы Аэродромной затруднено движение", - рассказали в УГАИ.
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