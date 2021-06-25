В Минске на пр.Жукова затруднено движение из-за аварии

Источник материала: БелТА

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на проспекте Жукова затруднено движение из-за аварии. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"В связи с ДТП на проспекте Жукова от съезда с проспекта Дзержинского в направлении улицы Аэродромной затруднено движение", - рассказали в УГАИ.

Госавтоинспекция просит участников дорожного движения учитывать эту информацию при выборе маршрута.-0-