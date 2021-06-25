Кошка услышала плач ребенка и решила его успокоить. Это очень мило! Но комментаторов видео возмутило

Источник материала: ОНТ

Видео, в котором кошка успокаивает младенца, опубликовал ridus.ru .

В ролике кошка услышала плач ребенка и начала мяукать, чтобы позвать его родителей, а затем решила сама успокоить малыша. Она запрыгнула к младенцу в кроватку и легла рядом. Плач ненадолго прекратился.





За несколько часов видео просмотрели более 130 тыс. пользователей, ролик собрал сотни комментариев – многие были недовольны действиями мамы ребенка: «Кроватка – просто свалка какая-то», «Нужно было снимать видео, пока ребенок плачет, и не подходить к нему? Это нормально?», «Надоели уже эти мамы с телефонами», – писали интернет-пользователи.

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