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Кошка услышала плач ребенка и решила его успокоить. Это очень мило! Но комментаторов видео возмутило

25.06.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кошка услышала плач ребенка и решила его успокоить. Это очень мило! Но комментаторов видео возмутило

Видео, в котором кошка успокаивает младенца, опубликовал ridus.ru.

В ролике кошка услышала плач ребенка и начала мяукать, чтобы позвать его родителей, а затем решила сама успокоить малыша. Она запрыгнула к младенцу в кроватку и легла рядом. Плач ненадолго прекратился.


За несколько часов видео просмотрели более 130 тыс. пользователей, ролик собрал сотни комментариев – многие были недовольны действиями мамы ребенка: «Кроватка – просто свалка какая-то», «Нужно было снимать видео, пока ребенок плачет, и не подходить к нему? Это нормально?», «Надоели уже эти мамы с телефонами», – писали интернет-пользователи.

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Видео, в котором кошка успокаивает младенца, опубликовал ridus.ru. В ролике кошка услышала плач ребенка и начала мяукать, чтобы позвать его родителей, а затем решила...
 
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