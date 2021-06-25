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Минздрав: за неделю в Беларуси как минимум 117 человек получили тепловые удары
Источник материала: ОНТ
В учреждения здравоохранения Беларуси за неделю обратились 117 человек,
Из 117 человек – 32 госпитализированы. Также 37 из них – дети, 12 из которых госпитализированы.
Минздрав напоминает, что тепловой удар – это опасное для жизни состояние, которое возникает от повышенной температуры. Его осложнениями могут стать шок, повреждение мозга, внутренних органов и смерть.
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В учреждения здравоохранения Беларуси за неделю обратились 117 человек, сообщает Минздрав. Из 117 человек – 32 госпитализированы. Также 37 из них – дети, 12 из которых...
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