Минздрав: за неделю в Беларуси как минимум 117 человек получили тепловые удары

Источник материала: ОНТ

В учреждения здравоохранения Беларуси за неделю обратились 117 человек, сообщает Минздрав.

Из 117 человек – 32 госпитализированы. Также 37 из них – дети, 12 из которых госпитализированы.

Минздрав напоминает, что тепловой удар – это опасное для жизни состояние, которое возникает от повышенной температуры. Его осложнениями могут стать шок, повреждение мозга, внутренних органов и смерть.

Фото: depositphotos.com

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