Какие сочетания продуктов лучше избегать? Возьмите на заметку!

Источник материала: ОНТ

Вы замечали, что после сочетания некоторых продуктов, вам было нехорошо? И это неудивительно. Чтобы предотвратить такое в будущем, мы расскажем, какие сочетания следует избегать.

Фрукты после еды



Фото: turkeyinlife.com

Скорее всего, вам известно, что фрукты лучше ни с чем не сочетать. Но какой соблазн после обеда или ужина съесть яблочко или грушу. Объясним, почему так делать нельзя.

Во фруктах содержатся простые сахара, которые не нуждаются в переваривании. Если съесть их отдельно от другой пищи, то они надолго не задержатся в вашем желудке. Но если их употреблять после еды, которая содержит протеин и жир, то фрукты «застрянут» в желудке и начнут окисляться. Как вы понимаете, это может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Бутерброд с сыром



Фото: 21planets.com

Простое блюдо пользуется популярностью во многих странах. Но лучше исключить его из своего рациона. Молочные продукты содержат белки, а мучные – крахмал, они нуждаются в разных ферментах и разном уровне кислотности для процесса переваривания. При смешивании этих продуктов организм делает выбор: мучные продукты остаются в желудке дольше, ферментируются и выделяют канцерогены. Сыр лучше сочетать с зелеными овощами.

Омлет и сыр



Фото: delo-vcusa.ru

Плохой идеей будет сочетать два продукта, которые содержат белки. Такое ассорти желудок переваривает дольше. Если вы сделаете выбор в сторону одного продукта с содержанием белка, то получите намного больше энергии и полезных свойств, чем от другого блюда. Как мы уже говорили, белки лучше всего сочетаются с овощами.

Макароны и помидоры



Фото: sousnica.com

Во множестве рецептов с макаронами используют томатную пасту. Но опять же, это не лучшее сочетание. Так как у помидоров высокая кислотность, их не рекомендуется смешивать с любыми мучными продуктами (они содержат полисахариды). Для желудка такое сочетание – это настоящая война внутри. Ему придется потратить очень много энергии, чтобы переварить это блюдо. Макароны рекомендуем сочетать с зелеными овощами.

Фасоль и сыр



Фото: poleznogotovim.ru

Надеемся, вам не придет в голову идея сочетать два этих продукта. Иначе вздутие живота обеспечено! Также не рекомендует смешивать фасоль с помидорами.

Овсяная каша и апельсиновый сок



Фото: ivona.bigmir.net

Звучит, как здоровый, полезный завтрак. Конечно, по отдельности эти продукты полезны. Но вместе их лучше не сочетать. Апельсины содержат кислоту, которая разрушают ферменты, отвечающие за расщепление молочного белка и крахмала. Стоит сказать, что соки еще приводят к свертыванию белка. Если вы все-таки хотите с утра использовать два этих продукта, то выпейте сок за полчаса до завтрака.

Бананы и молоко



Фото: eda.ru

Вы удивитесь, но это самое токсичное сочетание из нашего списка. Аюрведы отмечают, что два этих продукта вместе вызывают тяжесть в желудке и приводит к замедленному мышлению. Если нет сил отказаться от бананового коктейля, то добавьте кардамон и мускатный орех. Ваш желудок скажет вам спасибо.

Лимонная заправка для салата



Фото: lifehacker.ru

Многие используют лимонный сок, как заправку для салата. Но такое сочетание очень вредно для вашего организма (особенно, если в салате есть огурцы). И запомните, что при смешивании огурцов с картофелем, перцем чили, баклажанами и помидорами, возникает химическая реакция, которая принесет вреда больше, чем пользы.

По материалам сайта the-satori.net

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