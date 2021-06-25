Вот почему немеют руки и ноги. Тревожный признак!

Источник материала: ОНТ

Многие люди не могут понять, по какой причине у них немеют руки и ноги. Кто-то думает, что это из-за неудобной позы, а другие пытаются найти у себя какое-то ужасное заболевание.

Если руки и ноги немеют иногда



Фото: lifehacker.ru

Если говорить простым языком, именно кисти и ступни являются финальной станцией двух самых важных систем нашего организма – кровеносной и нервной. Можно условно представить организм, как единый механизм, в котором если происходит небольшая заминка или же поломка, то до конечной цели кровь и нервные импульсы не доберутся. Например, если нервные импульсы не будут нормально обработаны мозгом или же кровь, которая содержит различные вещества и кислород, не сможет добраться до финальной части, то и получается, что человек чувствует онемение.

Сначала необходимо убедиться, все ли в порядке с кровообращением и передачей нервных импульсов. Вы могли что-то пережать, либо слишком долго находились в одном положении, отчего защемились некоторые нервные волокна. Обычно причину можно понять после даже небольшой диагностики. Если оказалось, что вы все-таки что-то пережали, то нужно обязательно покрутить по часовой и против часовой стрелки онемевшей частью тела, потом немного помассировать ее, чтобы убрать защемление и разогнать кровь.



Фото: daily-med.com.ua

Однако бывают и случаи, когда вроде бы ничего не пережимаешь, а онемение все равно дает о себе знать. Этот симптом чаще всего свидетельствует о том, что в организме есть какая-то проблема.

Если руки и ноги немеют регулярно



Фото: pinterest.ru

1. Периферическая невропатия. Обычно такое заболевание свойственно именно возрастным людям, потому что нарушается работа периферических, а именно дальних от мозга нервов. Чаще всего они располагаются в кистях и стопах.

2. Начинающийся диабет второго типа, который иначе называют диабетической невропатией. Вероятнее всего, это связано именно с ногами, однако каждый случай уникальный.

3. Недостаток полезных веществ. Если в организме отсутствуют витамины группы В, то он приведет к дефициту. Чтобы устранить его, нужно обязательно принимать витамины с пищей или же пить добавки.

4. Любовь к алкоголю. Обычно именно спирт помогает сильнее выводить все полезные вещества из организма, тем самым вызывая дефицит. К тому же алкоголь тоже может приводить к поражению периферических нервов, обычно такое явление называют алкогольной невропатией.

5. Определенные инфекции. Например, болезнь Лайма, ветряная оспа, разные виды герпеса, а также ВИЧ-инфицирование.

6. Отравление токсинами. Обычно это связано именно с тяжелыми металлами, как ртуть, таллий и мышьяк. К тому же это может быть и промышленная химия. При этом стоит учитывать, что реакция может быть даже на лекарства, например, для химиотерапии, а также антибиотики.

7. Аутоиммунные заболевания, например, волчанка.

8. Наследственное. Это может быть болезнь Шарко-Мари-Тута, которая и приводит к онемению.

9. Последствия травм. Не стоит перенапрягаться на физической активности. Это может привести к травмам, которые и будут провоцировать онемение.

10. Курение. Всем известно, что никотин плохо влияет на сосуды, таким образом под удар попадают периферические нервы.

Что делать?



Фото: gorod-plus.tv

При регулярном возникновении проблемы нужно обязательно обратиться к врачу, сдать необходимые анализы. В зависимости от результатов вы получите определенное лечение. В некоторых случаях возможно только изменить образ жизни.

По материалам сайта lifehacker.ru

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