СК: София Сапега и Роман Протасевич переведены на домашний арест

Источник материала: ОНТ

Роману Протасевичу изменили меру пресечения – на домашний арест. Также под домашний арест переведена задержанная вместе с ним россиянка Софья Сапега, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

Напомним, Протасевич еще в минувшем ноябре был объявлен в межгосударственный розыск по обвинению в организации массовых беспорядков. Задержали его во время вынужденной посадки из-за сообщения о минировании рейса Афины-Вильнюс. Обвинения предъявлены по трем статьям: организация действий группы, нарушающей общественный порядок, организация массовых беспорядков и разжигание социальной вражды. Россиянка Софья Сапега также задержана по подозрению в участии в массовых беспорядках, привлечена в качестве обвиняемой по другому уголовному делу – «Разжигание социальной вражды и розни».

Фото: БЕЛТА

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