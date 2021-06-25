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СК: София Сапега и Роман Протасевич переведены на домашний арест
Источник материала: ОНТ
Роману Протасевичу изменили меру пресечения – на домашний арест. Также под домашний арест переведена задержанная вместе с ним россиянка Софья Сапега, сообщили в Следственном комитете Беларуси.
Напомним, Протасевич еще в минувшем ноябре был объявлен в межгосударственный розыск по обвинению в организации массовых беспорядков. Задержали его во время вынужденной посадки из-за сообщения о минировании рейса Афины-Вильнюс. Обвинения предъявлены по трем статьям: организация действий группы, нарушающей общественный порядок, организация массовых беспорядков и разжигание социальной вражды. Россиянка Софья Сапега также задержана по подозрению в участии в массовых беспорядках, привлечена в качестве обвиняемой по другому уголовному делу – «Разжигание социальной вражды и розни».
Фото: БЕЛТА
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Роману Протасевичу изменили меру пресечения – на домашний арест. Также под домашний арест переведена задержанная вместе с ним россиянка Софья Сапега, сообщили в...
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