ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

СК: София Сапега и Роман Протасевич переведены на домашний арест

25.06.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

СК: София Сапега и Роман Протасевич переведены на домашний арест

Роману Протасевичу изменили меру пресечения – на домашний арест. Также под домашний арест переведена задержанная вместе с ним россиянка Софья Сапега, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

Напомним, Протасевич еще в минувшем ноябре был объявлен в межгосударственный розыск по обвинению в организации массовых беспорядков. Задержали его во время вынужденной посадки из-за сообщения о минировании рейса Афины-Вильнюс. Обвинения предъявлены по трем статьям: организация действий группы, нарушающей общественный порядок, организация массовых беспорядков и разжигание социальной вражды. Россиянка Софья Сапега также задержана по подозрению в участии в массовых беспорядках, привлечена в качестве обвиняемой по другому уголовному делу – «Разжигание социальной вражды и розни». 

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Роману Протасевичу изменили меру пресечения – на домашний арест. Также под домашний арест переведена задержанная вместе с ним россиянка Софья Сапега, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Поротников: «Решение было ожидаемо после встречи Макея-Лаврова»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by