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Академия МВД выпустила молодых офицеров

25.06.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Академия МВД выпустила молодых офицеров

25 июня Академия МВД выпустила молодых офицеров. Торжественная церемония прошла на Площади государственного флага. 

Маршем ребята прошли по плацу. Затем, по традиции, бросили вверх монетки - такой ритуал, чтобы карьера была блестящей. Среди нынешних выпускников Академии - 33 получили диплом с отличием, 10 золотых медалистов и 6 президентских стипендиатов. Во взрослую жизнь их напутствовал министр внутренних дел.

Выпускники продолжат службу в МВД, Следственном комитете, Госкомитете судебных экспертиз, Департаменте финансовых расследований. А пока – фото на память – с однокурсниками, преподавателями и родителями. 

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25 июня Академия МВД выпустила молодых офицеров. Торжественная церемония прошла на Площади государственного флага.  Маршем ребята прошли по плацу. Затем, по...
 
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