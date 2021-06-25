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Академия МВД выпустила молодых офицеров
Источник материала: ОНТ
25 июня Академия МВД выпустила молодых офицеров. Торжественная церемония прошла на Площади государственного флага.
Маршем ребята прошли по плацу. Затем, по традиции, бросили вверх монетки - такой ритуал, чтобы карьера была блестящей. Среди нынешних выпускников Академии - 33 получили диплом с отличием, 10 золотых медалистов и 6 президентских стипендиатов. Во взрослую жизнь их напутствовал министр внутренних дел.
Выпускники продолжат службу в МВД, Следственном комитете, Госкомитете судебных экспертиз, Департаменте финансовых расследований. А пока – фото на память – с однокурсниками, преподавателями и родителями.
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25 июня Академия МВД выпустила молодых офицеров. Торжественная церемония прошла на Площади государственного флага. Маршем ребята прошли по плацу. Затем, по...
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