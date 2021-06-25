Киркоров оказался в санкционном списке Украины

Источник материала: ОНТ

Международная политика ограничений набирает обороты, списки «запрещенных» людей пересматриваются постоянно. Часто выбор очередной «персоны нон грата» вызывает, по меньшей мере, недоумение.

Так, например, список людей, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, пополнился Филиппом Киркоровым, который с 2008-го носит звание Народного артиста этой страны. В ответ на это Киркоров записал видеоролик, в котором заявил, что чиновники «пытаются набрать бонусов» на «националистичной пропаганде».

В списке на сайте министерства культуры Украины 201 фамилия – певцов, актеров и режиссеров.

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