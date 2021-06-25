Кошка захотела умыть хозяйку, но что-то пошло не так. Посмотрите, вы 100% улыбнетесь!

Источник материала: ОНТ

Забавное видео опубликовал ridus.ru .

Кошка решила почистить «шерсть» хозяйки, но быстро поняла, что напрасно это сделала. Сил у кошки хватило только на один раз, но зато какой большой!





Пользователи Instagram посмеялись от души над происходящим в ролике: «Ха-ха, мегализь», «Такого подвоха она не ожидала», «Для мамы и такого лизя не жалко», – писали комментаторы.

Фото: depositphotos.com

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