﻿ Кошка захотела умыть хозяйку, но что-то пошло не так. Посмотрите, вы 100% улыбнетесь!. 21.by
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Кошка захотела умыть хозяйку, но что-то пошло не так. Посмотрите, вы 100% улыбнетесь!

25.06.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кошка захотела умыть хозяйку, но что-то пошло не так. Посмотрите, вы 100% улыбнетесь!

Забавное видео опубликовал ridus.ru.

Кошка решила почистить «шерсть» хозяйки, но быстро поняла, что напрасно это сделала. Сил у кошки хватило только на один раз, но зато какой большой!


Пользователи Instagram посмеялись от души над происходящим в ролике: «Ха-ха, мегализь», «Такого подвоха она не ожидала», «Для мамы и такого лизя не жалко», – писали комментаторы. 

Фото: depositphotos.com

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Забавное видео опубликовал ridus.ru. Кошка решила почистить «шерсть» хозяйки, но быстро поняла, что напрасно это сделала. Сил у кошки хватило только на один раз, но...
 
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