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Кошка захотела умыть хозяйку, но что-то пошло не так. Посмотрите, вы 100% улыбнетесь!
Источник материала: ОНТ
Забавное видео опубликовал
Кошка решила почистить «шерсть» хозяйки, но быстро поняла, что напрасно это сделала. Сил у кошки хватило только на один раз, но зато какой большой!
Пользователи Instagram посмеялись от души над происходящим в ролике: «Ха-ха, мегализь», «Такого подвоха она не ожидала», «Для мамы и такого лизя не жалко», – писали комментаторы.
Фото:
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Забавное видео опубликовал ridus.ru. Кошка решила почистить «шерсть» хозяйки, но быстро поняла, что напрасно это сделала. Сил у кошки хватило только на один раз, но...
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