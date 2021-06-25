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Арина Соболенко не смогла пробиться в полуфинал турнира в Истборне

25.06.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Арина Соболенко не смогла пробиться в полуфинал турнира в Истборне

Четвертая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко не смогла пробиться в полуфинал турнира в Истборне.

В четвертьфинальном матче первая сеяная Соболенко проиграла 75-й ракетке мира итальянке Камиле Джорджи со счетом – 6:7, 6:0, 4:6. Встреча продлилась 2 часа и 19 минут. Соболенко 6 раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов. Призовой фонд турнира в Истборне составил более 565 тысяч долларов. Его действующей победительницей является чешка Каролина Плишкова, которая в текущем розыгрыше проиграла той же Джорджи в первом круге.

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Четвертая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко не смогла пробиться в полуфинал турнира в Истборне. В четвертьфинальном матче первая сеяная...
 
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