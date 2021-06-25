На 26 июня в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за гроз

Источник материала: ОНТ

В Беларуси из-за гроз объявлен оранжевый уровень опасности на 26 июня. Об этом сообщили в Белгидромете.

В субботу будет облачная с прояснениями погода. На большей части территории страны – кратковременные дожди и грозы. В некоторых районах ожидаются сильные ливни и град. Утром будет слабый туман.

Ветер – южный с переходом на северо-западный 4-9 м/с, при грозах – порывистый до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью – +16…+22°C. Днем – +23…29°C, по востоку – +30…+34°C, в отдельных районах до +36°C.

При этом 25 июня в Беларуси объявлен красный уровень опасности из-за жары.

Фото: Pexels

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