Спонтанный палаточный лагерь мигрантов вырос перед мэрией Парижа

Источник материала: ОНТ

Спонтанный палаточный лагерь вырос перед мэрией Парижа. Сотни мигрантов разбили его, требуя дать им жилье.





Уже несколько недель приюты переполнены. Семьям раздают палатки, они вынуждены ночевать на улицах и под мостами. Среди сотен бездомных, которые разместились на площади у мэрии, много женщин и детей. Они собираются оставаться до тех пор, пока не решится вопрос с жильем.

Это не первая подобная акция. В январе, к примеру, мигранты заняли заброшенный детский сад. А в ноябре 2020-го подобный протест полиция жестко разогнала.

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