ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Спонтанный палаточный лагерь мигрантов вырос перед мэрией Парижа

25.06.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Спонтанный палаточный лагерь мигрантов вырос перед мэрией Парижа

Спонтанный палаточный лагерь вырос перед мэрией Парижа. Сотни мигрантов разбили его, требуя дать им жилье. 


Уже несколько недель приюты переполнены. Семьям раздают палатки, они вынуждены ночевать на улицах и под мостами. Среди сотен бездомных, которые разместились на площади у мэрии, много женщин и детей. Они собираются оставаться до тех пор, пока не решится вопрос с жильем.

Это не первая подобная акция. В январе, к примеру, мигранты заняли заброшенный детский сад. А в ноябре 2020-го подобный протест полиция жестко разогнала. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спонтанный палаточный лагерь вырос перед мэрией Парижа. Сотни мигрантов разбили его, требуя дать им жилье.  Уже несколько недель приюты переполнены. Семьям...
 
Новости дня
Новости разные
 
Поротников: «Решение было ожидаемо после встречи Макея-Лаврова»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by