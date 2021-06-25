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Спонтанный палаточный лагерь мигрантов вырос перед мэрией Парижа
Источник материала: ОНТ
Спонтанный палаточный лагерь вырос перед мэрией Парижа. Сотни мигрантов разбили его, требуя дать им жилье.
Уже несколько недель приюты переполнены. Семьям раздают палатки, они вынуждены ночевать на улицах и под мостами. Среди сотен бездомных, которые разместились на площади у мэрии, много женщин и детей. Они собираются оставаться до тех пор, пока не решится вопрос с жильем.
Это не первая подобная акция. В январе, к примеру, мигранты заняли заброшенный детский сад. А в ноябре 2020-го подобный протест полиция жестко разогнала.
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Спонтанный палаточный лагерь вырос перед мэрией Парижа. Сотни мигрантов разбили его, требуя дать им жилье. Уже несколько недель приюты переполнены. Семьям...
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