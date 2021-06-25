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Брестские динамовцы проведут «домашний» матч Лиги Конференций в Батуми

25.06.2021 16:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Местом проведения номинально домашнего матча ФК «Динамо-Брест» во втором квалификационном раунде Лиги Конференций станет грузинский город Батуми.

Брестские динамовцы проведут «домашний» матч Лиги Конференций в Батуми
Стадион в Батуми, 2020 год. Фото: Павел Добровольский, Naviny.by

Решение о переносе встречи с «Викторией» на нейтральное поле принято УЕФА, сообщили в пресс-службе брестского клуба. Игра пройдет 29 июля без зрителей на новом 20-тысячном стадионе.

«Динамо-Брест» начнет еврокубковую кампанию 22 июля на выезде в чешской Пльзени.

Белорусским клубам отказано в проведении домашних матчей под эгидой УЕФА из-за авиаблокады после инцидента с самолетом Ryanair.

 
Теги: Брест
 
 
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Местом проведения номинально домашнего матча ФК «Динамо-Брест» во втором квалификационном раунде Лиги Конференций станет грузинский город Батуми.
 
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