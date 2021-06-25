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Евросовет призвал белорусские власти прекратить репрессии в отношении гражданского общества и СМИ

25.06.2021 16:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Европейский совет вновь призвал белорусские власти освободить всех политзаключенных и прекратить репрессии в отношении гражданского общества и СМИ. Об этом говорится в документе, опубликованном по итогам встречи глав государств и правительств ЕС 24-25 июня в Брюсселе.

Евросовет призвал белорусские власти прекратить репрессии в отношении гражданского общества и СМИ

«Европейский совет вновь призывает к немедленному освобождению всех политических заключенных и произвольно задержанных лиц, включая Романа Протасевича и Софию Сапегу, а также к прекращению репрессий в отношении гражданского общества и независимых средств массовой информации», — отмечается в документе, передает БелаПАН.

Европейский совет вновь напоминает о «демократическом праве белорусского народа избирать своего президента путем новых, свободных и справедливых выборов». Приветствуется «своевременное осуществление мер, касающихся Беларуси» в соответствии с заключениями Евросовета по итогам саммита в мае.

Инцидент с самолетом Ryanair в Минске повлек серьезные последствия для Беларуси. После произошедшего авиакомпании стран Евросоюза стали облетать территорию Беларуси, Совет ЕС официально запретил всем белорусским авиаперевозчикам пролет над территорией объединения и доступ в аэропорты ЕС. Впоследствии «воздушные санкции» в отношении Беларуси ввели Украина, Япония, Северная Македония, Черногория, Сербия, Албания, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.

24 июня Совет ЕС утвердил секторальные экономические санкции против белорусских властей. Это стало ответом на продолжающиеся нарушения прав человека в стране, репрессии против гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов, а также на вынужденную посадку самолета Ryanair и задержание находившихся на борту Романа Протасевича и Софии Сапеги.

 
Теги: Минск
 
 
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Европейский совет вновь призвал белорусские власти освободить всех политзаключенных и прекратить репрессии в отношении гражданского общества и СМИ. Об этом...
 
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