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Гродно покажет, как должна зажигать молодежь: в городе устроят праздник
25.06.2021 16:25 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
ГРОДНО, 25 июн – Sputnik, Инна Гришук. Как зажигает молодежь, покажут в ближайшие выходные в Гродно – молодежной столице Беларуси: в субботу, 26 июня, в центре города состоится праздник.
Культурно-развлекательные мероприятия будут проходить на площади Ленина, начнутся в 15:00 и закончатся около полуночи, сообщили в гродненском горисполкоме.
Самым необычным мероприятием станут показательные выступления картингистов, которые состоятся на площадке площади Тизенгауза. Также гости праздника смогут посетить спортивные площадки, фотозоны, послушать выступления лучших молодежных коллективов города, посмотреть на выступления рыцарских клубов.
Здесь же пройдет фестиваль "Огонь молодежных талантов", а ближе к вечеру – концерт с дискотекой. Главным гостем вечерней программы станет Руслан Алехно. В течение дня в центре Гродно будет работать выездная торговля.
Программа Дня молодежи в Гродно
Площадь Антония Тызенгауза
Площадь Ленина
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Культурно-развлекательную программу в честь для молодежи областной центр проводит в статусе молодежной столицы Беларуси.
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