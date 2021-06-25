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Спасение тонущего глазами очевидца – видео
25.06.2021 16:25 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МЧС Беларуси опубликовало в своем Youtube-канале видео, на котором сотрудник спасает тонущего человека на одном из водоемов Минска, а очевидец снимает все это на камеру мобильного телефона. Смотрите видео от первого лица.
Спасатели сразу предупредили: самые эмоциональные обороты в речи пришлось скрыть. Тем не менее, смотреть видеоролик они не советуют слишком впечатлительным людям и детям.
По данным ОСВОД, в минувшие выходные в Беларуси
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Тонущего человека спас работник МЧС, который дежурил в запрещенных для купания местах. Спасатели не советуют смотреть это видео тем, кому еще нет 18 лет.
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