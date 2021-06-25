Спасение тонущего глазами очевидца – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

МЧС Беларуси опубликовало в своем Youtube-канале видео, на котором сотрудник спасает тонущего человека на одном из водоемов Минска, а очевидец снимает все это на камеру мобильного телефона. Смотрите видео от первого лица.

Спасатели сразу предупредили: самые эмоциональные обороты в речи пришлось скрыть. Тем не менее, смотреть видеоролик они не советуют слишком впечатлительным людям и детям.

По данным ОСВОД, в минувшие выходные в Беларуси утонули 23 человека . Около 70% погибших были пьяны, многие плавали в непригодных для плавания местах.

Читайте также:

Девочка-подросток утонула в Крупском районе

в Крупском районе Футболист "Витебска" Оденигбо утонул в озере