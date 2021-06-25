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Витебская милиция проверяет поступившее в прокуратуру сообщение об опасности

25.06.2021 16:51 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Витебская милиция проверяет сообщение об опасности, поступившее в органы прокуратуры. Такая информация размещена в Telegram-канале УВД Витебского облисполкома.

Предварительно установлено, что информация была направлена на электронный ящик госорганизации. В настоящее время сотрудниками милиции предпринимаются все меры для обеспечения общественной безопасности. Саперы саперно-пиротехнической группы ВЧ 5524 проводят обследование территории.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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Предварительно установлено, что информация была направлена на электронный ящик госорганизации. В настоящее время сотрудниками милиции предпринимаются все меры...
 
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