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В Гродненской области с начала года привлекли к ответственности 40 нарушителей правил пожарной безопасности

25.06.2021 16:51 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области с начала года за нарушение правил пожарной безопасности, в том числе и разжигание костров, лесная охрана привлекла к административной ответственности более 40 человек. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском государственном производственном лесохозяйственном объединении.

С начала года в Гродненской области произошло 22 лесных пожара, огнем уничтожено и повреждено более 12 га леса. Основной причиной возгораний по-прежнему остается человеческий фактор, в том числе неосторожное обращение с огнем. Из-за жаркой погоды в лесах региона вводятся запреты и ограничения на посещение лесов: сейчас, к примеру, такие меры действуют в большинстве районов области. Подробная информация об этом и интерактивная карта запретов размещены на сайте mlh.by.

"Не все, к сожалению, с пониманием относятся к соблюдению правил. За разжигание костров, другие нарушения правил пожарной безопасности лесной охраной области к административной ответственности с начала года привлечено более 40 человек. Еще несколько инцидентов сейчас рассматриваются", - рассказали в Гродненском ГПЛХО. Выявлять нарушителей, к слову, помогают в том числе и фотоловушки. Их в лесах области установлено более 170 единиц.

Активно используются и другие современные технические решения. В частности, автоматизированная система дистанционного наблюдения и оповещения "Лесной страж". В настоящее время видеонаблюдением покрыто 97% лесов области. На специальных вышках установлены 67 современных систем видеонаблюдения. Каждая из них способна в автоматическом режиме обнаружить пожар либо задымление в радиусе до 20 км каждая. Радиусы действия систем видеослежения совмещены в единый замкнутый контур.

"Это позволит принять меры к тушению на ранней стадии и минимизировать последствия пожара. Для тушения у лесной охраны есть все необходимое, в том числе вездеходы, 40 пожарных автомашин, специальное оборудование позволяющие, к примеру, обеспечить автономную работу, пополнение запасов воды из близлежащих к месту пожара водоемов. Парк техники и оборудования постоянно обновляется. В этом и в следующем году, в частности, планируем закупить 22 новых современных пожарных автомобиля", - рассказали в Гродненском ГПЛХО. Также в лесном хозяйстве Гродненской области внедрена ультракоротковолновая радиосвязь в диапазоне 146-174 МГц. Это позволяет бесперебойно передавать оперативную информацию между сотрудниками лесной охраны в высоком качестве на расстоянии до 50 км.

При этом лучшим средством противодействию лесным пожарам остается профилактика. С началом пожароопасного периода специалисты лесного хозяйства развернули широкомасштабную информационную работу в этом направлении, в том числе и социальных сетях.-0-

В Гродненской области с начала года привлекли к ответственности 40 нарушителей правил пожарной безопасности

 
Теги: Гродно
 
 
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"Не все, к сожалению, с пониманием относятся к соблюдению правил", - рассказали в Гродненском ГПЛХО. Выявлять нарушителей, к слову, помогают в том числе и фотоловушки.
 
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