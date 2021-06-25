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В Витебском районе задержали двух угонщиков грузовика

25.06.2021 16:51 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 июня, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Витебские оперативники задержали двух молодых людей, угнавших грузовик, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

Витебчанин, находившийся в деревне на даче, вызвал ночью 23 июня инспекторов ГАИ, сообщив, что около трех часов ночи он услышал сильный удар в забор своего участка. Когда он вышел на улицу, то увидел, что ограждение повреждено, а от дома уезжает автомашина ЗИЛ.

Правоохранители стали разыскивать грузовик и через некоторое время обнаружили его на дороге уже в другой деревне. Быстро установив личность владельца, милиционеры позвонили ему и попросили рассказать о случившемся. Водитель сообщил, что оставил машину на ночную стоянку и за рулем был не он. Вскоре владелец грузовика уже писал заявление об угоне.

К вечеру того же дня сыщики установили личности злоумышленников и восстановили картину произошедшего. Оказалось, что сесть за руль чужого грузовика решили двое жителей Витебского района. Молодые люди 17 и 18 лет угнали ЗИЛ, соединив провода замка зажигания. Далее подозреваемые отправились кататься по окрестностям. По дороге они выбросили гремевшие экскаваторные ковши, которые находились в машине.

Скорость и адреналин так захватили парней, что они даже не заметили, как по дороге потеряли аккумулятор. Ночной вояж не прошел без последствий, в отношении угонщиков возбуждено уголовное дело.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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Молодые люди 17 и 18 лет угнали ЗИЛ, соединив провода замка зажигания. Далее подозреваемые отправились кататься по окрестностям.
 
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