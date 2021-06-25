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Житель Гродно угнал две легковушки

25.06.2021 16:51 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно молодой человек за два дня угнал две легковушки. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

На улице Пестрака в Гродно неизвестный угнал легковую "Дэу". К делу подключились правоохранители. Вскоре машину в исправном состоянии обнаружили у другого дома по этой же улице. Через несколько дней также с улицы Пестрака угнали "Ауди 80". Автомобиль удалось обнаружить неподалеку. Выяснилось, что для угона машины злоумышленник подобрал ключ.

"Во время оперативно-разыскных мероприятий правоохранители вспомнили о схожем сценарии на территории Октябрьского района в апреле. Тогда 19-летний молодой человек угнал "Фольксваген", - рассказали в милиции.

Выяснилось, что сейчас тот угонщик живет как раз на улице Пестрака. Во время беседы с правоохранителями молодой человек признался в угонах.-0-

Житель Гродно угнал две легковушки
Фото УВД Гродненского облисполкома

 
Теги: Гродно
 
 
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Во время беседы с правоохранителями молодой человек признался в угонах.-
 
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