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К основателям онлайн-гипермаркета 21veк.by допустили адвокатов

25.06.2021 16:55 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

К основателям онлайн-гипермаркета 21veк.by допустили адвокатов
Иллюстративное фото
Как сообщила пресс-служба компании, защитники присутствовали во время допросов, а также смогли встретиться с задержанными лично.

По их словам, Сергей Вайнилович, Павел Матусевич, Иван Плюгачев и Сергей Стаюничев «чувствуют себя хорошо, настроены позитивно и принимают участие в решении рабочих вопросов». Информации о статусе, а также предъявляемых обвинениях на данный момент не поступило, пишет TUT.BY.

Счета онлайн-гипермаркета по-прежнему не заблокированы, все сервисы работают в штатном режиме.

Напомним, в офис онлайн-гипермаркета 21veк.by силовики пришли 22 июня. В офисе провели обыск, изъяли документы. Основатели компании Сергей Вайнилович, Павел Матусевич и Иван Плюгачев, а также начальник подразделения закупок Сергей Стаюничев были задержаны.
 
 
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Счета онлайн-гипермаркета по-прежнему не заблокированы.
 
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