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Авокадо

Оливковое масло первого отжима

Семена тыквы

«Наши результаты показывают, что добавка семян тыквы имеет защитный эффект против атерогенной диеты, и этот защитный эффект был связан с высокими концентрациями аргинина в семенах тыквы».

Жирная рыба

«Такая рыба может помочь снизить кровяное давление, уменьшить склонность крови к свертыванию, регулировать ритм вашего сердцебиения и снизить уровень триглицеридов».

«Наш все более нездоровый образ жизни - неправильное питание, включающее слишком много насыщенных жиров, недостаток физических упражнений, курение, высокое потребление алкоголя и увеличение талии из-за замедления метаболизма - означает, что по мере того, как мы движемся через десятилетия к пенсионному возрасту, более вероятно, иметь нездоровый уровень холестерина», - сказала диетолог Хелен Бонд.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эти продукты, которые снижают уровень холестерина и риск сердечного приступа Диета имеет ключевое значение для здоровья сосудов.

Когда дело доходит до диеты, помогающей снизить уровень холестерина , ненасыщенные жиры являются ключевыми. В отличие от насыщенных жиров, которые повышают уровень «плохого» холестерина ЛПНП, ненасыщенные жиры положительно влияют на концентрацию липопротеинов низкой и низкой плотности, помогая снизить риск сердечного приступа.В исследовании, опубликованном в Национальной библиотеке здравоохранения говорится: «Авокадо содержит множество биоактивных фитонутриентов, которые могут принести пользу для здоровья». Исследование показало, что авокадо может принести множество преимуществ для здоровья, включая снижение уровня холестерина.В исследовании, опубликованном в Национальной медицинской библиотеке США и Национальных институтов здоровья, было проанализирована роль диетического оливкового масла в снижении липопротеинов низкой плотности.В исследовании отмечается: «Мы пришли к выводу, что добавление оливкового масла к диете изменяет липидный состав ЛПНП и обогащает липопротеины олеиновой кислотой и ситостерином».Исследование Национальной медицинской библиотеки США было направлено на изучение влияния добавок семян тыквы на атеросклероз, вызванный атерогенной диетой.Жирная рыба, такая как сардины, форель и краб, богата незаменимыми жирными кислотами омега-3, которые необходимы для снижения уровня холестерина.Компания Blood Pressure UK добавила: