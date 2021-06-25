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Андрей Поротников

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Поротников: «Решение было ожидаемо после встречи Макея-Лаврова» Это политическое решение, которое принималось на высшем уровне.

, какие выводы делает из случившегося:- это политическое решение, которое принималось на высшем уровне;- оно было ожидаемо после встречи Макея-Лаврова, как не станет неожиданностью и передача Сапеги российской стороне несколько позже;- такие решения согласовываются несколько недель со всеми заинтересованными ведомствами, после чего решение утверждает Лукашенко;- тот факт, что перевод на домашний арест состоялся на следующий день после введения секторальных санкций ЕС – интересное совпадение;- это совпадение надо использовать в качестве аргумента «санкции работают»;- основной мотив изменения меры пресечения – манипуляции и демотивация протестного большинства народа;- Значение имеет то, что человек говорит и делает находясь на свободе и в безопасности, а не в тюрьме под принуждением. поэтому кто предатель, а кто нет – это вопрос для будущего.