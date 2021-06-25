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СК официально прокомментировал дело Протасевича и Сапеги
Источник материала: БДГ
Следственный комитет дал официальный комментарий по поводу перевода политзаключенных Романа Протасевича и Софии Сапеги под домашний арест.
СК сообщает, что расследование уголовных дел в отношении Софии Сапеги и Романа Протасевича продолжается, они дают показания.
«Обвиняемые дают последовательные признательные показания, и в соответствии с законодательством они ранее обратились с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием», - говорится в сообщении ведомства.
Как отмечает СК, в ходатайстве Протасевич и Сапега «обязались оказывать содействие предварительному следствию в расследовании преступлений, изобличении соучастников, осуществлять все возможное для заглаживания вреда, причиненного преступлениями».
«Исходя из этого и после рассмотрения обращения обвиняемых об изменении меры пресечения следствие сочло возможным изменить ее на домашний арест», — пишет СК.
Напомним, что утром 25 июня
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Следственный комитет дал официальный комментарий по поводу перевода политзаключенных Романа Протасевича и Софии Сапеги под домашний арест.
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