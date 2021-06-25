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СК официально прокомментировал дело Протасевича и Сапеги

25.06.2021 17:03 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Следственный комитет дал официальный комментарий по поводу перевода политзаключенных Романа Протасевича и Софии Сапеги под домашний арест.

СК сообщает, что расследование уголовных дел в отношении Софии Сапеги и Романа Протасевича продолжается, они дают показания. 

«Обвиняемые дают последовательные признательные показания, и в соответствии с законодательством они ранее обратились с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием», - говорится в сообщении ведомства.

Как отмечает СК, в ходатайстве Протасевич и Сапега «обязались оказывать содействие предварительному следствию в расследовании преступлений, изобличении соучастников, осуществлять все возможное для заглаживания вреда, причиненного преступлениями».

«Исходя из этого и после рассмотрения обращения обвиняемых об изменении меры пресечения следствие сочло возможным изменить ее на домашний арест», — пишет СК.

Напомним, что утром 25 июня стало известно о переводе под домашний арест журналиста Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги. Для семей и адвокатов задржанных произошедшее стало неожиданностью. Сообщается, что и Сапега, и Протасевич находятся в съемных кварирах. Вероятно -- под постоянным присмотром силовиков. Ранее оба пассажира принудительно посаженного в Минске рейса Афины-Вильнюс содержались под стражей в СИЗО КГБ.

 
Теги: Минск
 
 
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Следственный комитет дал официальный комментарий по поводу перевода политзаключенных Романа Протасевича и Софии Сапеги под домашний арест.
 
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