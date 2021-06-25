СК официально прокомментировал дело Протасевича и Сапеги

Следственный комитет дал официальный комментарий по поводу перевода политзаключенных Романа Протасевича и Софии Сапеги под домашний арест.

СК сообщает, что расследование уголовных дел в отношении Софии Сапеги и Романа Протасевича продолжается, они дают показания.

«Обвиняемые дают последовательные признательные показания, и в соответствии с законодательством они ранее обратились с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием», - говорится в сообщении ведомства.

Как отмечает СК, в ходатайстве Протасевич и Сапега «обязались оказывать содействие предварительному следствию в расследовании преступлений, изобличении соучастников, осуществлять все возможное для заглаживания вреда, причиненного преступлениями».

«Исходя из этого и после рассмотрения обращения обвиняемых об изменении меры пресечения следствие сочло возможным изменить ее на домашний арест», — пишет СК.