



Решение о переносе встречи с чешской "Викторией" на нейтральное поле принято УЕФА.





Игра пройдет 29 июля на открытом год назад футбольном стадионе в Батуми, который вмещает 20 тысяч зрителей. На данный момент время начала неизвестно. Согласно регламенту, на матче не смогут присутствовать болельщики, сообщает пресс-служба клуба.