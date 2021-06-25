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Брестское "Динамо" тоже определилось с "родиной" на время "домашнего" матча

25.06.2021 17:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Местом проведения "домашнего" матча "Динамо-Брест" во втором квалификационном раунде Лиги Конференций УЕФА 2021/22 станет грузинский город Батуми.


Решение о переносе встречи с чешской "Викторией" на нейтральное поле принято УЕФА.

Игра пройдет 29 июля на открытом год назад футбольном стадионе в Батуми, который вмещает 20 тысяч зрителей. На данный момент время начала неизвестно. Согласно регламенту, на матче не смогут присутствовать болельщики, сообщает пресс-служба клуба.
 
Теги: Брест
 
 
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Местом проведения "домашнего" матча "Динамо-Брест" во втором квалификационном раунде Лиги Конференций УЕФА 2021/22 станет грузинский город Батуми.
 
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