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Суд в Москве: преследование Кудина властями Беларуси не является политически мотивированным
Источник материала: Партизан
Московский областной суд решил, что многократному чемпиону мира по кикбоксингу и тайскому боксу Алексею Кудину в Беларуси не грозят пытки, а его уголовное преследование не является политически мотивированным.
О решении суда
Адвокаты спортсмена подавали жалобу на решение об экстрадиции, но ее не удовлетворили.
Напомним, Кудина задержали после акции протеста в Молодечно 10 августа. В бойца стреляли. Отпустили 21 августа, возбудив в его отношении уголовное дело и избрав меру пресечения в виде домашнего ареста.
На судебное заседание 19 ноября Кудин не явился. Его жена рассказала, что утром муж сообщил, что уезжает в суд. Больше она его не видела, на телефонные звонки он не отвечал.
После этого судья изменила меру пресечения на заключение под стражу, а Алексея Кудина официально объявили в розыск.
21 января стало известно о задержании Кудина в Москве по запросу беларуских властей. С тех пор он находился под арестом в России, где написал заявление с просьбой предоставить политубежище.
В защиту Алексея Кудина выступили белорусские и российские спортсмены.
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Московский областной суд решил, что многократному чемпиону мира по кикбоксингу и тайскому боксу Алексею Кудину в Беларуси не грозят пытки, а его уголовное...
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