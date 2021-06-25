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Одобрям-с! Посмотрите, сколько "народных" избранников голосовали за перенос выборов

25.06.2021 17:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня в парламенте страны был важный день — "народные" избранники принимали решение, относительно изменений в главный Закон страны.

В частности, речь шла о введении в стране единого дня голосования по выборам депутатов местных Советов и Палаты представителей. В случае принятия решения местные выборы, которые должны пройти не позднее января 2022 года, будут перенесены на 2023 год - власть внесла такую поправку, чтобы любые выборы отнести на максимально поздний срок.

Результаты голосования такие: все 105 депутатов, принявших участие в голосовании изменения поддержали, воздержавшихся нет, проголосовавших против — тоже ноль. Вот так это выглядело на табло:



Как вам такое депутатское единодушие?
 
Кстати, это было первое чтение по этому вопросу, второе — через несколько месяцев, после свое слово скажет Совет Республики.
 
 
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Сегодня в парламенте страны был важный день — "народные" избранники принимали решение, относительно изменений в главный Закон страны.
 
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