В частности, речь шла о введении в стране единого дня голосования по выборам депутатов местных Советов и Палаты представителей. В случае принятия решения местные выборы, которые должны пройти не позднее января 2022 года, будут перенесены на 2023 год - власть внесла такую поправку, чтобы любые выборы отнести на максимально поздний срок.





Результаты голосования такие: все 105 депутатов, принявших участие в голосовании изменения поддержали, воздержавшихся нет, проголосовавших против — тоже ноль. Вот так это выглядело на табло:













Как вам такое депутатское единодушие?

Кстати, это было первое чтение по этому вопросу, второе — через несколько месяцев, после свое слово скажет Совет Республики.