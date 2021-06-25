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В ICAO перенесли рассмотрение промежуточного отчета по расследованию инцидента с самолетом Ryanair

25.06.2021 17:05 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) перенес рассмотрение промежуточного отчета по расследованию инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске с 25 июня на 28 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на постоянного представителя России в ICAO Сергея Гудкова.

В ICAO перенесли рассмотрение промежуточного отчета по расследованию инцидента с самолетом Ryanair

«Как стало известно буквально только что, Совет ICAO перенес рассмотрение промежуточного доклада с пятницы на понедельник», — сказал он (сообщение было опубликовано в ночь на 25 июня).

По словам Гудкова, промежуточный отчет, по существу, не содержит каких-либо предварительных выводов, а созданная комиссия пока не может приступить к расследованию, так как еще не получила все необходимые материалы.

23 июня ICAO заявила, что промежуточный отчет о ходе расследования, вероятно, будет представлен совету организации 25 июня, а непосредственно факты и выводы будут изложены в последующем отчете во время следующей сессии совета, которая начнется 13 сентября.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, вынужденно сел в Минске. В аэропорту сообщили, что лайнер запросил посадку из-за сведений о бомбе на борту. Позже минирование не подтвердилось, но стало известно о задержании белорусского блогера Романа Протасевича, который находился на борту самолета. Была задержана также подруга Протасевича София Сапега, гражданка России.

Происшествие стало одной из причин ввода Евросоюзом секторальных санкций в отношении Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) перенес рассмотрение промежуточного отчета по расследованию инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске...
 
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