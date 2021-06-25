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Генерал Шаманов: не надо дразнить Россию!
25.06.2021 17:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Темы беседы:
- профессиональный анализ военной ситуации на границах Союзного государства;
- британская провокация в Черном море: что собирался "защищать" Defender в территориальных водах России?
- "русские медленно запрягают, но быстро едут", или о чем не следует забывать коллективному Западу;
- как выиграть "войну за умы" нашей молодежи?
- из личного: "ношу простой деревянный крестик на парашютной стропе"...
- как рука жены спасла боевого генерала от бандитского выстрела.
Программу "Горизонт событий" с участием Героя России Владимира Шаманова смотрите на Sputnik Беларусь.
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