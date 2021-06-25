Генерал Шаманов: не надо дразнить Россию!

Источник материала: Sputnik Беларусь

Темы беседы:

- профессиональный анализ военной ситуации на границах Союзного государства;

- британская провокация в Черном море: что собирался "защищать" Defender в территориальных водах России?

- "русские медленно запрягают, но быстро едут", или о чем не следует забывать коллективному Западу;

- как выиграть "войну за умы" нашей молодежи?

- из личного: "ношу простой деревянный крестик на парашютной стропе"...

- как рука жены спасла боевого генерала от бандитского выстрела.

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