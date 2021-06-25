Лукашенко: Беларусь найдет возможность поддержать свои компании, попавшие под санкции

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Государство найдет возможность поддержать белорусские компании, которые оказались в санкционных списках . Об этом президент Александр Лукашенко заявил в ходе рабочей поездки в Гродненскую область, передает «МИР 24».

Именно там работают несколько предприятий, которые попали под европейские ограничения. Как заявил глава государства, руководству на местах необходимо быстро менять рынки сбыта и торговать со странами, которые заинтересованы в белорусской продукции.

«Мы готовились к этому, мы знали, что нам грозит. Никакого проседания ни на одном предприятии быть не должно. Мы этим мерзавцам, по ту сторону границы, должны показать, что их санкции – это их бессилие. Вот что мы должны показать. И мы это сделаем!» – заявил президент Республики Беларусь.

Это третий день поездки Александра Лукашенко в Гродненскую область. Сегодня президент посетит Жировичский мужской монастырь Белорусской православной церкви.