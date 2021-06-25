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Лукашенко: Беларусь найдет возможность поддержать свои компании, попавшие под санкции
25.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Государство найдет возможность поддержать белорусские компании, которые
Именно там работают несколько предприятий, которые попали под европейские ограничения. Как заявил глава государства, руководству на местах необходимо быстро менять рынки сбыта и торговать со странами, которые заинтересованы в белорусской продукции.
Это третий день поездки Александра Лукашенко в Гродненскую область. Сегодня президент посетит Жировичский мужской монастырь Белорусской православной церкви.
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Президент заявил, что руководству на местах необходимо быстро менять рынки сбыта и торговать со странами, которые заинтересованы в белорусской продукции.
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