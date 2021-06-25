Егоров: «Перенос местных выборов позволяет удерживать власть»

Источник материала: Салiдарнасць

25 июня палата представителей в первом чтении приняла законопроект «Об изменении Конституции». Правки предусматривают проведение выборов депутатов всех уровней в один день. Для чего властям нужно это решение, рассказал «Филину» политолог Андрей Егоров.





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– Скорее всего, будет изменена статья 188 Конституции, которая устанавливает срок полномочий депутатов местных советов. Этот срок будет продлен. И, возможно, там будут введены положения относительно единого дня голосования. После этого уже будет изменяться избирательное законодательство, – считает Егоров.

Ранее глава Центризбиркома Лидия Ермошина заявляла, что совместить выборы «выгодно экономически». Однако Егоров назвал другую «единственную причину этих изменений»:

— Это желание перенести местные выборы с конца 2021 года на неопределенный срок в будущем. Сейчас власти не хотят создавать новый повод для общественной мобилизации, опасаясь, что местные выборы станут толчком к возвращению массовых протестов.

Эксперт отметил, что для авторитарных систем выборы являются точкой уязвимости.

– Они повышают уровень общественной мобилизации: можно делать то, что нельзя в обычное время. В ходе выборов авторитарные режимы меняют кожу, возобновляют свою легитимность. Откладывание выборов и их перенос на более поздний срок позволяют удерживать власть.

Нельзя сказать, что выборы — это всегда толчок к протестам. Но это время, когда открываются большие возможности для политической мобилизации. И, если общество готово, оно эти шансы использует. Август 2020 года тому яркий пример. То же самое могло произойти на местных и парламентских выборах, – сказал Егоров.

Но, по его мнению, важно понимать, что выборы — это только один из возможных шансов для общественно-политической мобилизации. Она может произойти и в другое время, и по другим причинам.