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Vox populi: года два и всё - будем или в России, или в цивилизации

25.06.2021 17:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Прохожие в центре Минска рассказали, что думают об ухудшении отношений между Беларусью и Украиной, а также о том, полезно ли Беларуси сближение с Россией.


видео: радио Свабода
 
Теги: Минск
 
 
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Прохожие в центре Минска рассказали, что думают об ухудшении отношений между Беларусью и Украиной, а также о том, полезно ли Беларуси сближение с Россией.
 
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