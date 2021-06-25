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Vox populi: года два и всё - будем или в России, или в цивилизации
Источник материала: Партизан
Прохожие в центре Минска рассказали, что думают об ухудшении отношений между Беларусью и Украиной, а также о том, полезно ли Беларуси сближение с Россией.
видео: радио Свабода
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Прохожие в центре Минска рассказали, что думают об ухудшении отношений между Беларусью и Украиной, а также о том, полезно ли Беларуси сближение с Россией.
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