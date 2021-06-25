Политзаключенного Владимира Неронского 34 дня держали в ШИЗО









Мужчину выпускают на день-два, а потом снова сажают в изолятор. Всего Неронский провел в ШИЗО уже 34 дня.





Ранее жена политзаключенного рассказала, что его лишили продуктовых передач до 4 августа.





В исправительной колонии №15 под Могилевом, где он отбывает трехлетний срок заключения, Неронскому платят за работу 2 рубля в месяц.





Сам он не сдается и передает: "Они уже поняли, что меня не сломить".





Неронский — автор ютуб-канала "Слуцк для жизни". Его задержали еще до выборов 2020 года. Именно с суда над ним началось рассмотрение "дела Тихановского".



