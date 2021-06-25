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В Витебске "заминировали" прокуратуру
Источник материала: Партизан
В Витебске неизвестные «заминировали» городскую прокуратуру.
Как
«В настоящее время сотрудниками милиции предпринимаются все меры для обеспечения общественной безопасности, саперами саперно-пиротехнической группы ВЧ 5524 проводится обследование территории», — говорится в сообщении.
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В Витебске неизвестные «заминировали» городскую прокуратуру.
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